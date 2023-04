Cerimonia di premiazione a 17 valorosi Ecco tutti i nomi degli agenti premiati

La cerimonia è valsa anche a premiare 17 valorosi membri del corpo di polizia. Fra questi, un encomio è andato al vice sovrintendente Antonio Baglivo, che ha evidenziato intuito investigativo nell’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di tre cittadini nigeriani ritenuti responsabili di tratta di esseri umani, sfruttamento della prostituzione minorile e riduzione in schiavitù. Altri encomi sono stati concessi agli agenti scelti Andrea Bleve e Ludovico De Luca, al vice questore dirigente della Digos Lucio Di Cicco, agli ispettori Fabio Corradi e Giovanni Sgarlata, all’assistente capo Vito Alessio Capone, all’assistente capo coordinatore Antonio Nardella, e, per la stessa operazione, una lode all’assistente capo coordinatore Andrea Castagnet. Sono quindi state assegnate otto lodi, fra cui quelle al vice sovrintendente Roberto Ruffini, al vice ispettore Tommaso Como, all’assistente capo coordinatore Daniele Barbieri, al vice ispettore Andrea D’Elia, all’agente scelto Salvatore Chila, al vice sovrintendente Sandro Pagani, all’assistente capo coordinatore Chiara Grazzini e al vice ispettore Angelo Lunetta.