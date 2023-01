Cermag, dopo l’incendio allarme per i ladri di metalli

Non solo curiosi e improvvisati fotografi, che si avvicinano troppo alla "zona rossa" che delimita l’area interessata dal furioso incendio di mercoledì scorso, che ha distrutto uno dei magazzini della ditta Cermag, nella zona industriale a Rio Saliceto. Ora è forte il rischio delle intrusioni dei ladri di metallo.

Negli ultimi giorni – soprattutto di notte – sono stati notati furgoncini e autocarri aggirarsi nella zona, probabilmente con persone intenzionate a recuperare il metallo rimasto accatastato nell’area interna del capannone distrutto dal rogo. Il problema principale è rappresentato dal pericolo di crolli e cedimenti, con gli intrusi che potrebbero rischiare di restare coinvolti in gravi incidenti.

Anche per questo, in attesa che si concludano formalmente gli accertamenti coordinati dall’autorità giudiziaria, si sta cercando di accelerare i tempi di bonifica dell’area, proprio per eliminare ogni possibile occasione di furto di materiale metallico, che è presente ancora in grande quantità, capace di far gola ai "commercianti" di questo materiale.

Resta comunque in vigore una apposita ordinanza comunale che vieta l’accesso all’area dell’azienda e perfino il transito su una strada. Il sindaco Lucio Malavasi ha già richiesto una maggiore sorveglianza da parte delle forze dell’ordine, con sanzioni e denunce in arrivo per i trasgressori.

Antonio Lecci