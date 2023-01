Cermag, ripresa l’attività dopo il rogo

Riprende l’attività alla Cermag di Rio Saliceto, azienda in cui il 4 gennaio si è verificato l’incendio che ha distrutto uno dei magazzini, coinvolgendo solamente una parte dello stock del magazzino principale. E l’azienda conferma come siano stati "prontamente predisposti nuovi rifornimenti per garantire ai clienti tutte le disponibilità in tempi brevi".

Inoltre, è stata allestita una nuova area ricezione e spedizione nel proprio magazzino secondario e sono già riprese le attività lavorative quasi completamente a regime. Lo spazio logistico secondario non è stato coinvolto e lo stock di merce presente garantisce la disponibilità di prodotto anche per le categorie merceologiche colpite.

Il servizio clienti, l’assistenza tecnica e il sito internet restano operativi. La presidente Elisabetta Goldoni rassicura clienti e fornitori sulla capacità di continuare le attività nonostante i danni al magazzino. E ringrazia sindaco, Protezione civile, forze dell’ordine, vigili del fuoco e pure la gente del territorio che si è dimostrata vicino all’azienda. Inoltre, gli esami effettuati dall’Arpae hanno confermato l’assenza di rischio ambientale per popolazione e territorio.

L’incendio sarebbe stato provocato da cause accidentali, forse un problema elettrico, circoscritto grazie a porte tagliafuoco e alle pareti certificate Rei, che hanno salvato tutti gli uffici e l’adiacente magazzino automatizzato. "Fortunatamente l’incendio – conferma la presidente Goldoni – non ha causato conseguenze alle persone. È stato un duro e inaspettato colpo, dal quale ripartiremo con la nostra usuale determinazione".

Antonio Lecci