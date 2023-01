Cermag, rischio focolai: monitoraggio costante

ingenti, lasciati dall’incendio che è divampato l’altra mattina nell’area del magazzino della Cermag, azienda metalmeccanica con sede nell’area industriale a Rio Saliceto. I vigili del fuoco sono rimasti sul posto tutta la notte e anche ieri, nell’intera giornata, è continuato il controllo della zona interessata dal furioso rogo, per far fronte ai vari focolai che ancora si manifestano nel capannone. La presenza dei vigili del fuoco è necessaria per garantire sicurezza ed evitare nuove riprese dell’incendio, soprattutto negli spazi più difficilmente raggiungibili dalle zone messe in sicurezza.

Il controllo è necessario fino all’intervento della impresa incaricata di recuperare la grande quantità di materiale distrutto nel capannone.

Intanto, sembra confermata l’ipotesi delle cause accidentali del rogo, partito nella parte alta del magazzino e interessando poi il resto della struttura, avanzando tra pallets, carta e cartone degli imballaggi. Enorme il dispiegamento di forze dei vigili del fuoco.

L’amministrazione comunale, con il sindaco Lucio Malavasi, ha espresso solidarietà a Elisabetta Goldoni, legale rappresentante dell’azienda riese, mettendosi a disposizione in vista delle attività di bonifica dell’area e della prevista ricostruzione. Il sindaco ha parlato della Cermag come di una "impresa modello". Come dimostra il piano di evacuazione, ben eseguito all’allarme antincendio. Un’operazione che ha permesso di evitare ogni tipo di conseguenza alle persone, subito messe in salvo. Ma sono in corso gli accertamenti tecnici per verificare la corretta attivazione del sistema antincendio e se si poteva fare di più per evitare che le fiamme potessero propagarsi in modo così rapido.

Antonio Lecci