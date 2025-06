Cerredolo e SPQM Montecavolo pareggiano 2-2 in una sfida avvincente

CERREDOLO 2SPQM MONTECAVOLO 2

CERREDOLO: Chiossi, Cuomo, Bresciani (79’ Valentini), G. Guidetti, R.Guidetti (79’ Schenetti), Baldoni, Serena (89’ Quattrini), Diallo, Valenta, Guitto. A disp.: Rebuttini,Casoni, Bertocchi, Seri, Magnani, Ruffaldi. All.: Corrado Guidetti.

SQPM MONTECAVOLO: Celeste, Borghi, F. Piermattei, M. Piermattei, Tanchis, A. Grossi, Rozzi (70’ Grisendi), Binini, Leonardi, Dallasta (66’ Ferri), Fiocchi. A disp.: Grassi, Rinaldi, F. Grossi, F.Benassi, Arduini, V. Benassi, Boschiroli. All.: Unni.

Arbitro: Manco

Reti: 31’ Fiocchi; 41’ Diallo; 55’ Borghi; 93’ Cuomo.

Note: circa 400 spettatori. Giovanissimi: blitz all’inglese per l’Spqm Montecavolo.

Vendetta solo sfiorata per l’Sqpm Montecavolo che stava restituendo il 2-1 incassato l’anno scorso dal Cerredolo nei quarti di finali. In pieno recupero i toanesi hanno indovinato il definitivo 2-2 che fotocopia esattamente l’inizio dello scorso Montagna quando pareggiarono all’esordio con l’Olimpia Roteglia. Pari nel complesso giusto fra due formazioni che puntano a farsi largo nel girone A. Sprintano i matildici con un’azione sulla destra con cross al centro su cui è puntuale il brescellese Fiocchi ad incornare. Prima del riposo il centravanti Cherif Diallo ristabilisce la parità impattando di cabeza un calibrato traversone di Baldoni. Nella ripresa nuovo scatto degli ospiti con la rete in mischia dello stopper Borghi (proteste toanesi per fallo su Chiossi). In uno degli ultimi palloni del match, preziosa sponda del locale Guido Guidetti (foto) che libera Cuomo, freddo a insaccare.