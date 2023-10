Cerreto Alpi, pensionato ottantenne recuperato dopo una caduta

Cerreto Alpi (Reggio Emilia), 20 ottobre 2023 - Soccorso alpino, ambulanza e vigili del fuoco impegnati ieri sera in una zona piuttosto impervia, in località Cerreto, tra il lago Pranda e Cerreto Alpi, per recuperare un pensionato ottantenne che era caduto in un’area isolata e non riusciva a rientrare in modo autonomo e in sicurezza verso la strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelnovo Monti verso le 19, quando è scattata la mobilitazione, insieme al personale del Soccorso alpino. Raggiunto il pensionato, i soccorsi hanno poi provveduto a caricare il paziente su una barella alpina fluviale per poter effettuare il trasporto in sicurezza e nel modo più comodo anche per gli operatori. Una volta raggiunta l’ambulanza, l’uomo è stato poi trasferito in ospedale per le medicazioni. Le sue condizioni non risultano preoccupanti. Solo verso la mezzanotte le operazioni sono state concluse.