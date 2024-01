Cerreto, aperta tutti i giorni anche la pista 2

Non molla la stazione sciistica di Cerreto Laghi, è una lotta continua contro il meteo, sfruttando la bassa temperatura per produrre neve e rafforzare così le piste. "Finalmente al Cerreto si può sciare – afferma la direzione impianti –, dopo tanto lavoro di preparazione del nostro personale, ieri abbiamo aperto anche la pista 2, in pratica è possibile sciare a Cerreto Laghi sulle piste 1, 2 e campo scuola. Ricordiamo ai nostri amici utenti che gli impianti sono aperti tutti i giorni, ovviamente salvo condizioni meteo avverse". Ormai siamo a fine gennaio, stanno per arrivare i giorni della merla (29-30-31), storicamente i più freddi dell’anno che offrono l’occasione per produrre nuova neve nelle stazioni dell’Appennino in modo da consentire, per quanto possibile, l’attività sciistica, finora sacrificata.

s. b.