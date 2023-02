Cerreto e Ventasso, boom di presenze e bus navetta

Tempo di sciatori sulle piste di Cerreto Laghi e di Ventasso Laghi e stazioni dell’Appennino gremite di appassionati. Contro il caos parcheggi era in funzione i bus navetta. "A Cerreto Laghi ha dato una mano agli automobilisti che hanno parcheggiato all’inizio della strada provinciale – dice il direttore della stazione, Marco Giannarelli –. In questo weekend abbiamo sospeso le gare per lasciare tutte le piste a disposizione dei nostri clienti". A Ventasso Laghi il bus navetta entra in funzione oggi, dal centro di Ramiseto alla stazione sciistica, dalle 11,30 alle 20, trasporto gratis, iniziativa della gestione locale. Proprio a Ventasso Laghi oggi grande festa della neve Apres Ski con Radio Sentenza di Castelnovo Monti: gli sciatori saranno accompagnati da musica e giochi.

Ieri è stato soccorso con la motoslitta dai carabinieri uno sciatore 43enne che è scivolato, riportando una contusione al ginocchio, mentre accompagnava il figlio alla scuola sci. Vigilato il lago Calamone ricoperto di leggero strato di ghiaccio.