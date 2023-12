Cerreto festeggia i 70 anni e riflette sul suo futuro

Festa dell’Immacolata venerdì prossimo 8 dicembre, ma anche festa della stazione di Cerreto Laghi che compie i suoi primi 70 anni di attività: un anniversario importante che sarà celebrato presso il Park Hotel con un convegno in cui si discuterà il ruolo fondamentale del turismo outdoor in montagna. Organizzato dal Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, in collaborazione con Turismo Appennino, sarà un dialogo a più voci tra Enrico Ferretti, sindaco di Ventasso e maestro di sci, Giuseppe Vignali, direttore dell’ente Parco, Luca Pezzi, del Soccorso Alpino, Paolo Grigolli, direttore dell’Azienda per il Turismo della Val di Fassa. Il convegno offrirà un’analisi di esperienze nazionali e internazionali, esplorando le pratiche guidate dal Parco.

Oggi il Cerreto è coperto di neve e così non resteranno delusi i 60.000 che già si sono procurati lo skipass, pronti a partire all’Immacolata.

s.b.