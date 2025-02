Cerreto ha presentato un piano di quattro anni per uscire dalla crisi

La "composizione negoziata della crisi", della durata di 4 anni, salverà il Cerreto. La neve di ieri e gli impianti aperti, dopo l’incontro fra i frequentatori della stazione sciistica di Cerreto Laghi e la direzione degli impianti, mette tutti di buon umore, anche se i problemi di una stagione avara di neve restano. Venerdì sera Marco Giannarelli, titolare della società Turismo Appennino (che gestisce gli impianti di risalita), ha risposto alle critiche dei proprietari delle seconde case, che avrebbero voluto vedere in funzione, nelle settimane scorse, i cannoni sparaneve: "Questa estate volevo chiudere e lasciare tutto – così ha attaccato Giannarelli – ma poi su consiglio di alcuni professionisti ho deciso di proseguire nonostante i conti bloccati e senza energia elettrica. Altre località dell’Appennino dispongono di proprietà miste, ossia pubbliche-private e quindi sostenute da potenzialità economiche che noi non abbiamo. Come operatore privato, in situazioni critiche come questa, non riesco a viaggiare al pari di chi riceve contributi con ritorni al 100%. Il privato da solo deve contare sulle proprie forze".

Nell’incontro al Park Hotel erano presenti anche il presidente del Parco Nazionale, Fausto Giovanelli, il commercialista Alberto Funaro e il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti.

Giannarelli ha ripercorso le difficili tappe fino all’incontro, affermando: "Già a febbraio abbiamo avuto un primo incontro col Comune, dove abbiamo manifestato le nostre difficoltà nel proseguire con la gestione degli impianti. Negli ultimi sei anni non è mai nevicato, abbiamo attraversato il periodo del Covid senza neve e con la società in crisi. Ho dato disponibilità a farmi da parte, ma ad oggi investitori su Cerreto Laghi non ce ne sono. Non abbiamo declinato nessuna offerta, come alcuni vanno dicendo. Il 20 novembre non sapevo se aprire e per questo s partito in ritardo. Poi i collaudi delle seggiovie. La data l’h decisa la Motorizzazione e durante il test si è rotto un motore importante, subito riparato investendo oltre 25mila euro. Turismo Appennino non era nella posizione di poter fare la neve. Non potevo spendere 80mila euro: è la questione che ha messo in crisi la società lo scorso anno. Per preparare una pista delle nostre, servono 60mila euro, due piste il doppio. La neve costa 5 euro al metro cubo".

La parte tecnica ed economica è stata trattata dal commercialista Alberto Funaro, che è anche presidente dello club ‘Sci 21’. "Giannarelli, insieme a professionisti, ha quindi scelto di presentare un piano, della durata di 4 anni, che si chiama composizione negoziata della crisi – ha spiegato il commercialista – uno strumento che consente di prendere accordi coi creditori per addivenire ad una soluzione del problema. L’istanza è stata presentata alla Camera di Commercio, che ha nominato un esperto". Parallelamente, il sindaco Enrico Ferretti ha evidenziato come il "territorio non è riuscito in passato a investire e a credere sul bene comune degli impianti e del Palaghiaccio. Dobbiamo fare squadra per andare avanti".