Cerreto, il gelo mette ko i cannoni sparaneve: ma le piste sono perfette

Il gelo blocca i cannoni sparaneve, però mantiene inalterato il ricco manto nevoso che, in queste belle giornate di sole, tutti possono andare a sciare sulle ottime piste, sia a Cerreto Laghi che a Ventasso Laghi, grazie al consolidato strato di neve.

In questi ultimi giorni la temperatura sul crinale dell’Appennino, nelle ore notturne ha raggiunto anche i meno quindici gradi, però le previsioni segnalano per i prossimi giorno un innalzamento dei valori base.

Alla stazione di Cerreto Laghi, come informa il direttore, Marco Giannarelli, il gelo ha bloccato nella presa alta la conduttura che porta l’acqua al lago cerretano.

Durante la pausa notturna evidentemente l’acqua è gelata all’interno della conduttura che, essendo in Pvc, non può neppure essere riscaldata per sciogliere il ghiaccio che si è formato all’interno ostruendo la conduttura.

"Entro oggi, massimo domani riusciremo a liberare la condotta e a riattivare l’impianto della neve programmata – afferma il direttore Giannarelli – ma per quanto riguarda l’attività sciistica della stazione cerretana al momento non ci sono problemi".

Una frase che nei primi mesi della stagione tutti al Cerreto hanno sognato di poter pronunciare:

"Finalmente abbiamo neve in abbondanza e le piste sono mantenute quotidianamente in ordine e perfettamente agibili. Gli impianti sono aperti tutti i giorno e continueremo i finché la stagione ce lo consente".

Da oggi in avanti la temperatura, che ha toccato i meno dieci e a volte anche i meno quindici gradi, secondo le previsioni dovrebbe risalire verso i normali valori stagionali.

Pertanto, terminata quest’ondata polare e i piccoli contrattempi che essa comporta, la stazione sciistica, in caso di necessità, potrà tornare a ricorrere all’impianto di innevamento artificiale, che nel frattempo sarà tornato in perfetta efficienza .

