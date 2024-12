Cerreto Laghi: ci siamo. Oggi aprono gli impianti

"Finalmente, dopo tanto duro lavoro, domani (oggi, ndr) gli impianti saranno aperti". L’annuncio arrivato ieri sera mette un punto alle false partenze che, purtroppo, hanno caraterizzato questo inizio di stagione alla stazione sciistica di Cerreto Laghi. Ventasso Laghi di Ramiseto è stata la prima stazione sciistica a mettere in movimento gli impianti, due weekend fa, mentre per Febbio e Cerreto Laghi erano necessari dei lavori di collaudo. Mentre però la prima è riuscita ad aprire , Cerreto Laghi si è trovata di nuovo a dover rimandare per un guasto alla seggiovia. Ora, per fortuna, pare tutto risolto: "Grazie al lavoro straordinario dei nostri tecnici, che in questi giorni hanno operato con massima efficienza – si legge sulla pagina Instagram di Cerreto Laghi – possiamo finalmente annunciare che la seggiovia è stata riparata in maniera definitiva e ha superato con successo il collaudo della motorizzazione".

Grande soddisfazione arriva anche dagli altri operatori del turismo bianco, per il ritorno di un inverno alla vecchia maniera. Gli amici di Febbio possono trovare sul profilo Facebook di Alpe di Cusna il listino prezzi con tutti i dettagli per questa nuova stagione invernale. "Sono molto contento di questa riapertura – commenta il sindaco di Villa Miniozzo, Elio Ivo Sassi –. È il risultato di un progetto di lavoro che sta prendendo piede e che rappresenta un passo importante per la ripresa della vallata di Febbio e della stazione sciistica. Abbiamo investito molto per raggiungere questo traguardo: 250 mila euro finanziati dalla Regione per il rifacimento del campo base e altri 800 mila euro per l’ammodernamento della stazione Rescadore. L’obiettivo era chiaro: riavviare una stazione che era ormai a fine vita, in quanto tutto quello che c’era prima non era più funzionante".

Dal 2020 la stazione sciistica di Villa Minozzo era ferma, la riapertura degli impianti in questi giorni è per tutta la comunità un motivo di grande orgoglio. Un piccolo comune dell’Appennino che investe oltre un milione di euro in un progetto turistico simile, non è poco. L’Amministrazione comunale è pienamente soddisfatta del risultato raggiunto. A Febbio in questi giorni di ripresa dell’attività sciistica con piste meravigliose, finalmente si respira un’aria di festa, sono tornati ad incontrarsi vecchi e nuovi amici, famiglie intere che non si vedevano da anni: un segnale di buon auspicio per il 2025.

Settimo Baisi