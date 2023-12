Cerreto Laghi, festa per i 70 anni degli impianti

Non è stato possibile aprire le piste da sci nella stazione di Cerreto Laghi dopo la nevicata di venerdì 8 dicembre che ha imbiancato l’Appennino. Il campo scuola è invece attivo tutti i giorni. Venerdì sono cambiate "le temperature e purtroppo i nostri ragazzi non riescono a battere e a preparare le piste – dicono dalla stazione del Cerreto –. L’innalzamento della temperatura e il poco fondo, nonostante l’innevamento artificiale dei giorni scorsi, non ci consentono di lavorare ottimamente le piste e sciare in sicurezza, per noi fondamentale e prioritario. Abbiamo sperato fino alla fine di poter aprire alcune delle nostre piste già da ieri, ma purtroppo è impossibile e ci dispiace molto". In questi giorni a Cerreto continueranno comunque a lavorare sul manto nevoso, "speriamo con temperature più favorevoli – sottolineano i gestori –, per aprire il prima possibile e per sciare nella massima sicurezza". L’obiettivo è di aprire per il prossimo weekend.

Marco Giannarelli, amministratore di Turismo Appennino che gestisce gli impianti, conferma che in questo fine settimana "non è possibile aprire le piste a causa dell’innalzamento delle temperature: abbiamo deciso di non rischiare per poi essere pronti per iniziare il prossimo weekend". In tanti hanno comunque partecipato agli eventi promossi per i 70 anni della stazione sciistica con una grande festa, l’inaugurazione ufficiale di una mostra fotografica, un convegno e cena al Park Hotel. Oggi dalle 14 musica e divertimento assicurati con un opening party al Cafè del Bosco.

Molto apprezzati i fuochi d’artificio e pure la fiaccolata. Il calendario delle iniziative proseguirà per tutto l’inverno con tante proposte e appuntamenti per tutti tra cui il Capodanno con feste, cenoni e i fuochi d’artificio, ciaspolate, escursioni, musica. "Tanti appassionati, nonostante la chiusura delle piste, hanno raggiunto la nostra stazione per celebrare il 70esimo compleanno – evidenzia Giannarelli –. Piene le strutture di Cerreto e le seconde case sono state aperte. Le aspettative per i prossimi mesi sono positive. Speriamo di avviare una buona stagione. La stagione precedente è stata corta con tanta affluenza. Confidiamo pertanto quest’inverno di ripetere il successo dell’ultima, ma con una maggiore continuità per riuscire ad accogliere sempre i numerosi sciatori". Matteo Barca