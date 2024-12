Cerreto Laghi, l’apertura slitta a dopo Natale

Ironia della sorte ieri a Cerreto Laghi: giornata splendida di sole, neve meravigliosa e impianti fermi, con amara sorpresa degli sciatori giunti da ogni parte e disperazione degli operatori che avevano sperato in un avvio della stagione sciistica alla grande. Un motore importante della seggiovia è andato in tilt e la riparazione, che doveva essere atta entro ieri, sta diventando problematica, anche in relazione al clima delle festività natalizie.

Il direttore Marco Giannarelli di Turismo Appennino, la società che si occupa della stazione sciistica, è preoccupato e molto dispiaciuto per questo inconveniente che causa un danno economico a tutti gli operatori di Cerreto Laghi.

"A causa di un guasto tecnico improvviso al motore di uno degli impianti principali, contrariamente a quello che speravamo, i lavori di ripristino richiederanno più del previsto – spiega –. Stiamo facendo tutto il possibile con tecnici specializzati, per risolvere il problema nel minor tempo possibile e garantire al massimo la sicurezza e l’efficienza degli impianti. Cari amici e appassionati, è con grande dispiacere che vi informiamo sull’impossibilità di mettere in movimento gli impianti sciistici. Al momento, da come stanno procedendo le cose, stimiamo che l’apertura possa slittare dopo il 25 dicembre, ossia dopo il Natale e questo anche per noi è già un dispiacere. Tuttavia, vi terremo costantemente aggiornati sugli sviluppi, sperando di darvi presto notizie positive. Sappiamo quanto sia importante per tutti voi, per noi e per il nostro territorio. Vi ringraziamo per la pazienza e la comprensione in questo momento complicato. Continuiamo a lavorare con impegno per accogliervi il più presto possibile".

Il primo impianto ad approfittare della neve fresca è stato, lo scorso weekend, quello di Ventasso Laghi: seppur più piccolo rispetto a Febbio e Ventasso, ha tagliato il traguardo della stagione sciistisca invernale. Per Febbio e Cerreto erano necessari ancora dei collaudi, questione - si diceva - di una settimana. Quindi, pochi giorni fa, l’annuncio dell’apertura che, purtroppo, nel caso di Cerreto Laghi ha visto una falsa partenza.

