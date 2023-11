Cerreto Laghi sotto la grandine. E arriva la prima neve sul Cusna

Il maltempo di questi ultimi giorni ha portato ieri mattina la prima neve sul Cusna, oltre a grandine mista a neve a Cerreto Laghi, mentre più in basso ha continuato la pioggia con forti raffiche di vento. Nel pomeriggio però la situazione è migliorata in montagna ed è apparso qualche squarcio di sereno, anche il vento è calato.

Tecnici e amministratori dei comuni dell’alto Appennino hanno approfittato della tregua per controllare meglio le ferite del territorio a seguito delle violenti precipitazioni dei giorni scorsi. Nel comune Ventasso è stata chiusa via Perdella a Vallisnera di Sotto, a causa dir un movimento franoso. Per il resto si tratta di ripulire alcune strade dei detriti lasciati dalle acque e controllare il rientro in alveo dei torrenti esondati.

Anche il comune di Villa Minozzo, che il maltempo non ha risparmiato, sta tornando alla normalità. Solo la Gatta-Pianello, che scorre parallelamente al Secchia, attualmente in piena, rimane chiusa per rischio esondazione.

s.b.