Cerreto ospiterà il Campionato mondiale del fungo: "Premiato chi pulisce il bosco e rispetta la natura"

Aperte le iscrizioni per la decima edizione del Campionato Mondiale del Fungo che, come dempre, si svolgerà a Cerreto Laghi il prossimo 6 ottobre 2024. L’ormai famoso evento a cui partecipano ogni anno appassionati ‘cercatori di funghi’ provenienti da tutta l’Italia e da diversi Paesi d’Europa, nasce da un’idea di Frà Ranaldo a cui hanno aderito I Briganti di Cerreto, promotori di questa iniziativa unica messa in campo in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, con il Comune di Ventasso e con il contributo di A Passeggio nel Bosco e Geoticket.

La 10ª edizione del Campionato Mondiale del Fungo prosegue sulla linea tracciata nell’edizione 2023, lasciandosi alle spalle le "super-raccolte" dei primi anni. "I funghi sono un elemento essenziale per la vita delle foreste – ricordano gli organizzatori – senza funghi esse non esisterebbero e senza le foreste non ci saremmo neppure noi. Anche quest’anno, chi vorrà ritrovarsi a Cerreto Laghi e partecipare al Mondiale, avrà l’opportunità di apprendere cose nuove sui funghi e i loro habitat, dovrà contribuire alla pulizia dei boschi dai rifiuti, dovrà impegnarsi in una raccolta funghi tutta incentrata sulla ricerca della bellezza come espressione visibile di ciò che ci attira verso il bosco e le sue creature. Ovviamente ci sarà spazio per lo svago, la buona tavola e l’amicizia che da sempre ci contraddistingue. Dal punto di vista della logistica il fulcro della manifestazione verrà riportato, come alle origini, in centro al paese, ai piedi delle piste a fianco del lago, dove sarà allestita una tensostruttura. Anche il numero di partecipanti verrà regolato, limitando le iscrizioni fino al massimo di 500 concorrenti di cui 250 per la gara individuale e 250 per le squadre.

Settimo Baisi