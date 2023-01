Cerreto, ragazzo ferito da una bottigliata

E’ stata una notte di intenso lavoro, quella di Capodanno per soccorsi sanitari, polizia locale, polizia di Stato, carabinieri e Guardia di finanza a presidiare le piazze di Reggio e i luoghi più frequentati.

Le Volanti della Questura, coordinate con le altre forze dell’ordine, hanno intensificato i controlli nelle aree della movida reggiana e, in occasione della notte di San Silvestro, hanno concentrato le attenzioni al centro storico, per garantire i festeggiamenti in sicurezza. In assenza di eventi organizzati dal Comune per festeggiare il nuovo anno, molti reggiani si sono comunque ritrovati in piazza, tutto si è svolte senza incidenti.

· CERRETO LAGHI. Non molto tranquillo il San Silvestro a Cerreto Laghi, dove in piena notte si è scatenata una rissa tra una dozzina di ragazzi – gruppi di spezzini e carraresi – per futili motivi. L’intervento dei carabinieri ha disperso i giovani coinvolti, mentre uno di loro, un ventenne toscano, è rimasto ferito alla nuca da una bottigliata. Non è grave: dopo le medicazioni praticamente sul posto ha deciso di rifiutare il trasporto in ospedale.

Sempre al Cerreto si sono avuti vandalismi ai danni di auto in sosta, soprattutto a causa dell’esplosione di petardi. Nello stesso paese i carabinieri hanno fermato un ventenne di Castelnovo Monti in possesso di una bomba artigianale tipo cipolla, del peso di oltre 100 grammi, probabilmente destinata a esplodere in piazza. L’ordigno è stato sequestrato, mentre il ventenne è stato denunciato per il possesso del grosso petardo irregolare e potenzialmente pericoloso.

· FERITO DA PETARDO. Un uomo di 44 anni, a Reggio, è ricorso alle medicazioni al Santa Maria Nuova per una ferita al polpaccio provocata dallo scoppio di un petardi. Ha riportato un trauma guaribile in una decina di giorni.

· INCIDENTI. Diversi gli incidenti stradali. In via Gramsci a Mancasale, sulla strada per Bagnolo, un’auto si è ribaltata fuori strada, con il conducente portato in ospedale con traumi di media gravità. Sul posto anche i vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere.

E sono costati cari i festeggiamenti a un operaio di 49 anni, che in auto è finito contro uno spartitraffico in via Martiri della Bettola a Scandiano. I carabinieri lo hanno trovato con un tasso alcolemico oltre cinque volte superiore il massimo consentito per potersi mettere al volante: per lui denuncia e procedura per ritiro della patente, confisca dell’auto e maxi multa che può arrivare fino a 10 mila euro.

Soccorsi ieri pomeriggio in via Pessina a Poviglio, dove un uomo di 63 anni, abitante a Gualtieri, è finito in auto nel fossato. Portato in ospedale a Guastalla con traumi vari. Sono intervenuti ambulanza e autoinfermieristica.

Antonio Lecci