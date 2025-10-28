Certe notti al ‘Giglio‘ in 13.000. Tra i vip in tribuna anche il Liga

La grande attesa per il derby fra Reggiana e Modena di questa sera di Serie B (inizio ore 20.30) è confermata dai numeri: cornice delle grandi occasioni da oltre 13.000 persone, record stagionale delle gare interne della Reggiana. Sono 6.568 i biglietti venduti a ieri sera, di cui 3.557 ai modenesi nel settore ospiti (dato definitivo). A questi vanno sommati i 6.440 abbonati, ed ecco superati i 13mila. Una serata in stile "Certe notti": già, perché tra tutti gli appassionati spiccano diversi volti noti, come quello di Luciano Ligabue. Il rocker di Correggio sarà presente in tribuna: lo scorso gennaio al Carlino Reggio il fratello e cantautore Marco (che però sarà assente per un evento) disse "Con Luciano, che è interista mentre io ho il cuore diviso tra Torino e Reggiana, parliamo spesso anche dei granata: l’ho invitato diverse volte allo stadio, prima o poi verrà", e quale migliore occasione del derby di questa sera. Attese anche rappresentanze di praticamente tutte le società di Serie A e B, tra osservatori e addetti ai lavori vari. Tutto il calcio italiano avrà gli occhi sul ‘Città del Tricolore’.

Tornando ai numeri: nella scorsa annata il derby contò 10.339 spettatori (2.164 modenesi), mentre due stagioni fa 13.418 (3.078 ospiti). Le cifre di questa sera stracceranno il record stagionale granata, che era di 9.579 contro il Catanzaro.

Non solo numeri, ma anche spettacolo: i gruppi organizzati "Teste Quadre" e "Gruppo Vandelli" hanno emesso un comunicato riguardo l’organizzazione per questa speciale serata. Da mesi stanno lavorando per una coreografia che dopo anni sarà fatta insieme, visto il recente ritorno del "Vandelli" in Sud. Questo il testo: "In occasione del derby, per la buona riuscita della coreografia, chiediamo a tutti di entrare in curva con largo anticipo e di seguire le istruzioni che troverete nei volantini appesi. Carica Reggio: c’è il derby!". Previsto un grande colpo d’occhio, come in altri derby del Secchia (ma anche, ovviamente, contro il Parma) passati. D’altronde "Certe notti son proprio quel vizio, che tu non vuoi smettere, smettere mai".

Giuseppe Marotta