"Certi valori ormai sono spariti"

"Questo sistema sta prendendo piede perché certi valori si sono persi", commenta il reggiano Maurizio Montanari. Lui è padre e nonno di una figlia e di una nipotina. "Certo, siamo molto preoccupati", ammette.

"Ma lo sono stato anche per mia figlia, quando i tempi erano più tranquilli. Io e mia moglie conoscevamo i locali che frequentava, come la sua compagnia di amici".

La nipote ha 14 anni: "Oggi la situazione è più critica se sei una donna. E per mia nipote ho più paura per il mondo che l’attende. A scuola una volta si insegnava almeno educazione civica, ora niente". Per Montanari dovrebbe esserci "più condivisione del problema, tra genitori, figli e nonni. Ci dovrebbe essere più attenzione".