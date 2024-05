Certificato di parità di genere per la coop sociale La Vigna

La coop sociale La Vigna – una delle storiche realtà reggiane che fa capo a Confcooperative Terre d’Emilia – ha approvato il bilancio 2023, chiuso con un fatturato salito a 4,59 milioni di euro, con un’incidenza del 59% delle attività legate ai servizi di igiene ambientale, cui si aggiungono gli oltre 500.000 euro provenienti dalle attività del commercio equo e solidale realizzate dalla controllata “Meridiano 361” e nella distribuzione all’ingrosso. La coop ha ottenuto la certificazione della parità di genere in tutti gli ambiti di attività: sui 113 soci di cui 64 soci-lavoratori, le donne rappresentano il 35,45%, ma la quota femminile balza al 42,6% fra i responsabili di unità organizzative. "Siamo molto soddisfatti – ha detto il presidente Luca Dosi (foto) – del risultato ottenuto, che va a riconoscere un impegno costante per assicurare pari opportunità con attenzioni per la conciliazione vita-lavoro".