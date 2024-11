Certificazione per la parità di genere alla Dalter spa

Parità di genere, la Dalter Alimentari spa ha ottenuto la certificazione Uni/Pdr 125:2022 grazie ad un deciso impegno per un ambiente di lavoro equo, inclusivo e rispettoso delle differenze. Numerose anche le iniziative a favore del work life balance e a supporto della genitorialità. La società è parte del gruppo emiliano DalterFood Group: 181 dipendenti e 159 milioni di euro di fatturato consolidato nel 2023, è leader nella produzione, taglio e confezionamento di Parmigiano Reggiano e altri formaggi duri. Nel 2024 l’azienda seguito un percorso virtuoso, mettendo in atto numerose azioni tra cui un corso di formazione sul linguaggio inclusivo a cui hanno partecipato tutti i dipendenti. Sono presenti inoltre misure per favorire un miglior bilanciamento tra vita lavorativa e familiare, come lo smart working e la flessibilità in ingresso e uscita, nonché il bonus bebè, un riconoscimento in denaro per tutti i neogenitori.

"Siamo molto orgogliosi del risultato - dichiara Andrea Guidi (foto), direttore generale del gruppo - È un traguardo importante, ma allo stesso tempo rappresenta un passo fondamentale nel percorso di miglioramento continuo che tutti insieme vogliamo portare avanti: ci impegniamo ogni giorno per promuovere iniziative che favoriscano il benessere dei dipendenti". Nell’azienda è operativo un Comitato per la Parità di Genere di cui fanno parte, oltre a Guidi, rappresentanti delle diverse figure professionali, il cui compito è implementare un piano strategico: "La parità di genere non è solo un principio etico, ma anche un fattore chiave per il successo del gruppo: crediamo fermamente che un team diversificato, in cui ciascuno possa esprimere liberamente il proprio talento, porti a risultati migliori".

f.c.