Cervarezza, le arance della salute

Si ripete, come ogni anno da lunga data, la vendita delle arance della salute Airc, un impegno di solidarietà che la professoressa Laura Messori di Cervarezza (Ventasso) si è assunta a vita: nonostante sia in pensione da alcuni anni, non dimentica mai questa ricorrenza nazionale della vendita di arance a sostegno della lotta contro il cancro.

Come sempre la Messori provvede all’organizzazione delle vendita benefica delle arance pro Airc che da ieri, ma anche oggi domenica, sono in vendita a Cervarezza Terme presso l’edicola-tabaccheria di Sara Lenzi nel centro del paese.

Inoltre quest’anno c’è una novità: alle reti delle arance saranno affiancati vasetti di miele e marmellata artigianale, sempre in vendita a sostegno della ricerca scientifica.

