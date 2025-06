Cervarezza supera Villa Minozzo: vittoria nel remake della finalissima

VILLA MINOZZO

CERVAREZZA

VILLA MINOZZO: Esposito, Ferrari, Messori, Dessena, Banzi, Lancini, Sorbi (34’st Zaoui), Maspero, Ferrario, Spinola, Caniparoli. A disp.: Lugari, Vasirani, S.Coriani, Coli, F.Coriani, Tessitori, Bertoia, Favali. All.: Canovi

CERVAREZZA: Torcianti, Moretti, F.Gaspari, Buffagni, Cani, Ruopolo, Peli, Leoncelli, Guidone, Muro, L.Fiori (47’st Casanova). A disp.: Fantolini, Masini, E.Gaspari, G.Fiori, Zoncheddu. All.: Cecchi

Arbitro: Iotti

Reti: Fiori (C) al 38’pt, Guidone (C) al 3’st, Dessena (VM) al 16’st, Cani (C) al 34’st.

Note: espulso al 39’st Peli del Cervarezza per fallo di reazione su Dessena. Ammoniti Sorbi, Ferrari, Buffagni, Muro e F.Gaspari (C). Nei Giovanissimi vince 5 a 2 il Cervarezza (due di Bertolotti, Giofre’, Marghati, Baccini per il Cervarezza, Pittalis e Vitale per il Villa Minozzo.

Il girone B offriva il remake della finalissima dello scorso anno: stavolta ha la meglio il Cervarezza sugli scudettati del Villa Minozzo. Dopo diverse occasioni ecco il vantaggio ospite nella parte finale del primo tempo. Fiori si inserisce con grande velocità e segna il gol dell’1-0. Il raddoppio arriva a inizio ripresa, col solito Fiori imprendibile in ripartenza, poi Guidone riceve e in due battute sigla il 2-0 che taglia le gambe al Villa. Mentre da sottolineare le parate di Torcianti che dice di no ai tentativi del Villa, che proprio non riescono a superarlo. Poi l’1 a 2 arriva con l’ex professionista di Cagliari e Parma, Daniele Dessena dopo una mischia. Chiude i conti capitan Cani, rimasto in attacco dopo un calcio d’angolo. Assist di Guidone (ex Reggiana), protagonista. Nel finale rosso a Peli, per un fallo di reazione. Buona la prima per una delle favorite del torneo.