Cervarolo, bagarre-risarcimenti: "Ora si fa campagna elettorale"

Sorpreso il cavalier Ivaldo Casali di Castelnovo Monti (nipote di un deportato in Germania): trova strana la lettera inviata al ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, da parte del presidente della Regione Stefano Bonaccini, volta a sollecitare il Governo per il risarcimento dovuto agli eredi delle vittime di Cervarolo. La capogruppo consigliera regionale reggiana, Stefania Bondavalli, in merito agli eredi delle vittime di Cervarolo ha sottolineato come "da troppo tempo, e per ragioni ‘paradossali’, stanno attendendo i giusti e doverosi risarcimenti disponibili all’interno del fondo creato ad hoc con Decreto apposito emanato dal Governo Draghi". Il Governatore nella sua missiva ha invitato il ministro a farsi parte attiva e sensibilizzare il Governo affinché quei ristori siano al più presto sbloccati, quindi risarciti gli eredi delle vittime di Cervarolo.

Sorpreso Ivaldo Casali della richiesta di sollecitazione del Governatore dell’Emilia Romagna rivolta al Ministro Giorgetti, precisa: "In riferimento all’articolo apparso ieri sul Carlino, mi permetto di fare alcune considerazioni: dopo la solerzia della consigliera Stefania Bondavalli e dei parlamentari reggiani Ilenia Malavasi e Andrea Rossi del Pd, ora anche il presidente Stefano Bonaccini della Regione Emilia Romagna sollecita il Governo perché ’da troppo tempo e per ragioni paradossali’ non sono stati attuati i risarcimenti ai familiari delle vittime della strage nazifascista di Cervarolo (ma anche ai deportati in Germania). Peccato che in un decennio di governi di sinistra, con tre presidenti del Consiglio, targati Pd, e un ministro reggiano (oltre alla Regione da sempre a guida Partito Democratico), non ci sia stato alcun interessamento concreto e risolutivo sulla questione dei risarcimenti agli eredi delle vittime di Cervarolo. In questo momento pre-elettorale, anche questi legittimi e dovuti risarcimenti, diventano motivo utile per attaccare il Governo Meloni".

Settimo Baisi