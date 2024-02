"Cervarolo, il Mef risponda sui risarcimenti"

Promossa un’interpellanza urgente dai parlamentari Dem, Andrea Rossi e Ilenia Malavasi al Mef (Ministero Economia e Finanze) in merito al tema dei risarcimenti per le stragi nazifasciste con riferimento all’eccidio di Cervarolo (Villa Minozzo) in cui morirono 24 civili. "Abbiamo raccolto le 20 firme necessarie per presentare un’interpellanza urgente al ministro, per chiedere chiarimenti circa la posizione che gli uffici del suo ministero hanno assunto rispetto al tema dei risarcimenti per le stragi nazifasciste, nello specifico l’eccidio dell’aia di Cervarolo in cui vennero barbaramente uccisi 24 civili", tra cui il parroco e alcuni anziani prelevati nelle loro case. Nel 2022 è stato istituito un "Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità" presso il Mef che, stante la difficoltà di ottenere i risarcimenti da parte della Germania, "ha il compito di liquidare ai parenti delle vittime le somme già definite in sentenze che con efficacia di giudicato hanno statuito la strage e dichiarato il diritto ai parenti di risarcimento danni. Alla presentazione della specifica domanda cui è stata allegata la sentenza – prosegue Rossi – il Mef, in contrasto con quanto disciplinato dalla legge, non ha provveduto a fornire risposta ai parenti delle vittime di Cervarolo. Dopo aver incontrato i rappresentanti dei parenti, ho deciso di presentare un’interpellanza urgente per capire se il silenzio del Mef è intenzionale o semplicemente frutto di malfunzionamento dell’amministrazione. È nostro dovere mantenere viva la memoria di ciò che avvenne nel 1944 e continuare a commemorare le vittime di tutte le stragi della seconda guerra mondiale e negli anni di regime nazifascista. L’interpellanza ha lo scopo di chiarire quale sia la posizione del governo al riguardo, al fine di riconoscere i risarcimenti dovuti".

Settimo Baisi