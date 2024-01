"Cervarolo, nessun risarcimento agli eredi"

"Ho pieno titolo per poter accedere al fondo messo a disposizione dallo Stato, ma lo Stato stesso, tramite l’Avvocatura, con dei cavilli, non me lo consente. Andrà a finire che dovrò fare un’azione di recupero crediti nei suoi confronti". È una situazione paradossale quella che stanno vivendo dieci eredi dei 24 uomini che morirono nell’Eccidio di Cervarolo, nel Comune di Villa Minozzo, il 20 marzo del 1944. Nella circostanza, le truppe tedesche supportate da quelle fasciste, dopo aver fatto razzie e dato fuoco alle abitazioni a Civago, una volta giunti a Cervarolo, radunarono tutti gli uomini nell’aia del paese – tra cui anche un paralitico e un prete – e li fucilarono. Successivamente diedero alle fiamme le abitazioni anche lì. Per quanto accaduto, il Tribunale Militare di Verona, nei primi anni del 2000, ha condannato a sette ergastoli gli autori della strage e la Germania al risarcimento del danno, ma lo Stato tedesco si è sempre rifiutato di pagare. Tanto che – altro paradosso –, è stato il governo italiano a farsi carico di tutto questo. Non solo per Cervarolo, ma per tutte le stragi nazifasciste. Lo ha fatto grazie a un decreto del 2022 emanato dall’allora governo Draghi, il quale ha stanziato 61 milioni di euro complessivi, provenienti dal Pnrr, per i risarcimenti a favore degli eredi delle vittime della vergogna nazifascista. "L’unico prerequisito stabilito dal decreto è quello di essere in possesso di una sentenza di condanna passata in giudicato – a spiegare la situazione è l’avvocato Italo Rovali, che tutela gli interessi di quei 10 eredi –. Bene, io ho quattro sentenze in mano, non ultima quella della Cassazione, che definiscono il passaggio in giudicato della sentenza. Quindi, vi è pieno titolo per poter accedere al fondo e vedere risarcito il danno a favore dei miei assistiti". Di quanto si parla? "Dipende dalla discendenza diretta. Per i figli ancora in vita, si parla anche di 150mila euro, per i nipoti circa 40mila". Fatto sta che l’Avvocatura dello Stato, avanzando continui cavilli, non sblocca l’irrogazione dei fondi. "Qui c’è lo Stato che mi ‘dice’ di avere diritto a dei fondi da lui stesso messi a disposizione, ma che poi non me li irroga – prosegue Rovali –. Lei capisce bene che siamo nel paradosso". Il tutto nell’indifferenza totale della politica reggiana: "È l’aspetto che fa più vergogna. Qui si parla di antifascismo, ma poi nessuno concretamente fa nulla – il j’accuse del legale –. Ho ricevuto una telefonata dal senatore Dario Parrini, che è toscano. Lì, in regione, il tema dei mancati risarcimenti è sentitissimo, sia a livello di politica nazionale che di amministrazioni locali. A Reggio non c’è stato un onorevole, un consigliere, regionale, provinciale o comunale e nemmeno un sindaco che abbia mosso un dito".

L’interessamento del senatore Parrini è propedeutico al cercare di sbloccare la situazione: "Da quanto mi ha detto ha avanzato un’interpellanza parlamentare per chiedere la proroga per lo sblocco dei finanziamenti fino al 30 aprile di quest’anno (la scadenza per accedervi era il 31/12/2023, ndr) – conclude Rovali –. Cosa dovremo fare? Sono rassegnato: mi toccherà fare un’azione di recupero crediti allo Stato".

Nicola Bonafini