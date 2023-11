"Cervi? Abbattimento selvaggio". La segnalazione di un cacciatore

La caccia è un’attività, oggi sportiva, che continua a sollevare polemiche fra chi si erge a protezione degli animali e dei cacciatori, ma anche tra coloro che praticano l’attività venatoria. Da Villa Minozzo è giunta una segnalazione di abbattimento selvaggio di cervi da parte di un foto-cacciatore che solitamente fotografa il movimento dei cervi e altri animali selvaggi. Questi, a conferma della sua segnalazione, ha inviato la foto di un cervo maschio con un palco splendido che, nella tradizione venatoria, rappresenta l’ambito trofeo per chi cattura il cervo. Da un altro messaggio, anonimo, leggiamo che oltre a conoscere il cacciatore, conosceva anche il cervo ucciso a Ripatonda di Febbio (Villa Minozzo).

"Uno splendido esemplare che non procurava nessun danno all’agricoltura in quanto si tratta di una zona incolta e brulla dove possono vivere indisturbati solo gli animali. Questi abbattimenti sono davvero esagerati" si legge. Nell’attività venatoria ci sono regole precise a secondo degli ambiti territoriali di caccia: il numero di abbattimento dei capi, sia cervi che caprioli, varia in base alla presenza determinata dal censimento fatto dagli stessi cacciatori. C’è chi non trova giusto assegnare all’Atc4-RE montagna (ambito territoriale di caccia) maggior numero di capi da abbattere rispetto all’Atc RE-3 collina.

"Il Comune non entra in queste polemiche – afferma il sindaco Elio Ivo Sassi – sono decisioni che spettano alla Provincia e alla Regione, sono loro che gestiscono l’attività venatoria. Noi possiamo solo riferire quello che ci viene segnalato dagli agricoltori che lamentano danni causati dalla maggiore presenza di animali: cervi, caprioli e cinghiali".

Settimo Baisi