Cervi e Sarzi, le istituzioni diventano socie

La famiglia dei sette fratelli Cervi e quella dei Otello Sarzi, grande protagonista della teatralità burattinaia, sono legate dalla Resistenza e da profonda amicizia ed ora suggellano un patto per operare insieme, già da quest’anno appena iniziato, per attuare mostre, eventi culturali e teatrali, esposizioni.

L’Istituto Alcide Cervi e la Fondazione Famiglia Sarzi sono diventati soci e le operazioni sinergiche iniziano proprio in questo 2024 appena iniziato, con un percorso di collaborazione. Le opere ed i burattini dei Sarzi, Otello e Gigliola, non sono onorati solo nella attuale mostra di palazzo Magnani ’Marionette ed avanguardia’, come locus artistico, bensì nella più alta costruzione della storia civile del nostro Paese.

"Una grande intesa, quella tra i Cervi e i Sarzi, che ha dato impulso nuovo alla Resistenza nella pianura padana - dice Albertina Soliani (presidente Istituto Cervi) - Vogliamo che il loro messaggio e la loro memoria vivano oggi, tra la gente, nelle scuole, nella ricerca storica e artistica. Lavorare insieme è il modo più naturale per rivivere oggi quel rapporto così speciale".

La presidente della Fondazione Sarzi, Rosella Cantoni, risponde: "È con grande soddisfazione che la Fondazione Famiglia Sarzi accoglie la reciproca adesione che evidenzia il profondo rapporto di amicizia tra le famiglie Cervi e Sarzi, nato durante la Resistenza e che ora si consolida con la collaborazione e vicinanza fra le due istituzioni che ne custodiscono la memoria". La decisione, di costituire una società comune, fra fondazione Sarzi e istituto Cervi, è stata ratificata, nel mese di dicembre, dai rispettivi consigli di amministrazione, che hanno deliberato la reciproca adesione per iniziare un percorso di immediata collaborazione, al via concretamente dal 2024. Istituto Cervi e Fondazione Sarzi, legati dalla storia di amicizia e di collaborazione fra le due famiglie, i Cervi e i Sarzi, impegnati insieme, nella lotta antifascista. Oggi le due Istituzioni intendono costruire una serie di attività comuni nello spirito che allora aveva visto collaborare le due famiglie. Nell’incontro fra le Presidenti dell’Istituto Cervi Albertina Soliani e della Fondazione Sarzi Rossella Cantoni si sono poste le basi di una sinergia che vedrà le due Istituzioni organizzare e condividere insieme progetti espositivi, teatrali, di accoglienza museale, già a partire dai prossimi mesi.

È inoltre in programma una attività di promozione coordinata, nel segno della attualizzazione del ruolo che nella storia ha avuto l’incontro dei Cervi coi Sarzi.