Cervi, il giorno dei ricordi. Oggi il corteo più solenne

Ottant’anni dopo i funerali dei Fratelli Cervi e di Quarto Camurri li ricordano, un doppio corteo e uno spettacolo teatrale nazionale ‘I 7 Cervi. Hanno arato la terra e cadendo l’hanno seminata’, che debutta stasera al teatro Ariosto, alle 20.30 all’interno di ’Festival aperto’. Il progetto è nato da una suggestione di Albertina Soliani (presidente istituto Cervi) e realizzato dal regista Eugenio Sideri (Lady Godiva Teatro). I biglietti dello spettacolo sono stati subito esauriti, per questo l’istituto Cervi invita a partecipare ai due cortei pubblici, che accompagnano lo spettacolo. Il 25, alle 10, da Casa Cervi, parte il corteo pubblico con azioni teatrali, con musiche dei: ‘I Violini di Santa Vittoria’ fino al cimitero di Campegine e alla Tomba Monumentale della Famiglia Cervi, in ricordo del corteo del 1945 (circa 4 km). Al termine è disponibile una navetta gratuita che riporta i partecipanti a Casa Cervi. Apre il corteo il saluto di Albertina Soliani. Ritrovo dalle 9.30. Alle 19, a Reggio, un altro corteo accompagna il pubblico dal Poligono di Tiro al Teatro Ariosto. Alle 20.30, debutta lo spettacolo nazionale. Il progetto nasce dal vuoto di due anni, che separa fucilazione dei Cervi (28 dicembre 1943) dai loro funerali (28 ottobre 1945). I sette fratelli furono sepolti in anonimato, dopo la Liberazione fu possibile dar loro degna sepoltura e memoria pubblica. Da questa assenza prende forma lo spettacolo, che intreccia il mito di Antigone di Sofocle e la figura di Genoeffa Cocconi, madre dei Cervi che si fondono in un’unica voce reclamando giustizia e sepoltura. I due cortei che accompagnano lo spettacolo "rendono viva l’attualità di quelle tragiche morti". Paola Varesi (responsabile Museo Cervi e teatro) spiega che il progetto è arricchito dal coinvolgimento dei territori, dalle realtà teatrali, associazioni e gruppi di promozione teatrale, simbolo della grande partecipazione della gente, che nel 1945, seguendo i funerali dei Fratelli Cervi, ha reso la loro vicenda e i loro valori patrimonio pubblico. Obiettivo, ora, è rendere istituzionale la data del funerale. I 7 Cervi è sostenuto dalla Regione, promosso dall’Istituto Cervi con Fondazione I Teatri, MaMiMò, altre realtà reggiane. Il coro piccolo, composto dai giovani: Anna Violi, Emily Bortolotti, Dario Robuschi e Tommaso Pecorari affianca gli attori, il coro grande: decine di cittadini giunti per chiamata pubblica, richiama la tragedia greca, la folla del funerale e della memoria.