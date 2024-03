Cervo mutilato da una fucilata. Ora la caccia è al responsabile

Un giovane cervo da venerdì scorso sta vagando nell’alto Appennino reggiano – per la precisione, nel territorio del comune di Villa Minozzo – andando incontro a sicura morte per denutrizione. Un ignoto cacciatore, di frodo o selezionato assegnatario del capo da abbattere, forse preso dall’emozione alla vista del cervo, ha sbagliato il colpo e anziché uccidere il povero animale, con la fucilata gli ha portato via completamente la mandibola rendendolo così incapace di brucare l’erba necessaria al suo nutrimento e quindi costretto a morire di fame con inimmaginabile sofferenza.

Non avendo il cacciatore colpito una parte vitale dell’animale, è evidente che il cervo, anche in quello stato, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce al cacciatore.

Chissà se l’uomo che imbracciava il fucile si è reso conto del male che ha procurato al povero cervo, condannandolo a una morte lenta.

Questo episodio di crudeltà è venuto alla luce casualmente grazie all’immagine ripresa di una foto-trappole collocata nella zona di Case Balocchi, nell’alto Villaminozzese. Solo un anno fa nello stesso territorio del versante Febbio, appartenente all’area Atc4-RE, era stato ucciso un grosso cervo solo per prendere il ‘palco’ – ovver le corna – ambito trofeo dei cacciatori; nella stessa zona in questi giorni sta vagando il giovane maschio mutilato e incapace di nutrirsi.

La macabra immagine della foto-trappola, scattata alle ore 17 circa di venerdì scorso nella zona di Case Balocchi, potrebbe essere di aiuto agli addetti ai controlli (responsabili Atc4-RE e Polizia provinciale) per risalire al cacciatore che ha fallito il colpo, dal momento che i cervi da abbattere vengono assegnati in modo specifico a persone esperte che devono confermare all’Atc4 l’avvenuto abbattimento: selezionati i capi, i cacciatori, i giorni e la zona, nulla dovrebbe sfuggire ad eventuali controlli. A meno che il responsabile non sia un bracconiere.

E un’altra cosa importante sarebbe quella di rintracciare il povero cervo per porre fine alla sua sofferenza.

