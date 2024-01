Cesare Bocci porta ’Il figlio’ al teatro di Casalgrande

Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande va in scena "Il figlio" di Florian Zeller, rappresentazione che vede tra i protagonisti il noto attore Cesare Bocci (di recente impegnato come conduttore tv) con Galatea Ranzi, Giulio Pranno, Marta Gastini, per la recia di Piero Maccarinelli.

Il testo di Zeller fa parte di una trilogia – Il padre, La madre, Il figlio – con testi non collegati fra loro se non dal numero dei personaggi (6) e dalle implicazioni umane e sociali.

La trama è semplice: Nicola frequenta l’ultima classe del liceo e vive a casa della madre Anna. Suo padre Piero ha appena avuto un altro figlio con la sua nuova compagna Sofia. Anna informa il padre che Nicola da tre mesi non ha più frequentato il liceo e secondo lei ha una depressione adolescenziale. Piero ne parla con Nicola che esprime il desiderio di andare a vivere da lui e Sofia. Piero a quel punto decide di cambiare la scuola a Nicola e si da da fare per quanto può per ridare a Nicola il gusto di vivere.

"La trama è semplice – spiega il regista – ma non il tessuto di emozioni, la voglia di svelare quel che spesso troppo spesso si nasconde. Sono le prime scene di un testo capace di conquistare grazie non solo alla bellezza del linguaggio ma alla capacità di introspezione, ai rimandi fra un personaggio e l’altro, al manifestarsi delle incapacità di capire se stessi e gli altri. La vita in tutte le sue sfaccettature per piantare uno specchio nel cuore a tutti i genitori di un figlio adolescente".

a.le.