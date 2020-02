San Polo (Reggio Emilia), 8 febbraio 2020 - E’ morto schiacciato nella caduta dell’albero che aveva appena tagliato, ad assistere impotente alla tragedia suo figlio. E’ deceduto così Cesare Moscatelli, 76 anni, coltivatore diretto di Corniano di Bibbiano e titolare della omonima azienda agricola. L’infortunio mortale - provocato da elementi imponderabili - è accaduto verso le ore 16,30 in uno dei terreni di proprietà della famiglia, alla Barcaccia di San Polo, all’altezza del civico 3 di via Tugurio.

Una zona di campagna isolata, punteggiata da fattorie e vecchi casolari. L’anziano era un imprenditore agricolo molto conosciuto. Originario di Ciano, aveva iniziato a lavorare a 16 anni e costruito passo passo un’azienda oggi fiorente e moderna. Era una persona ancora molto attiva e tutti i giorni lavorava in azienda con il figlio Stefano, suo dipendente. Lascia anche la moglie Pellegrina, originaria di Casina, con cui era sposato da 52 anni, altri due figli - l’insegnante Mariapaola e Maurizio, dirigente della ParmaReggio - ed otto nipoti.

Ieri Cesare e il figlio si sono recati nel podere per fare lavori di manutenzione invernale e potatura. Avevano attrezzature adeguate, hanno rilevato i tecnici della Medicina del Lavoro dell’Ausl. Usavano motoseghe e un macchinario con forche sollevatrici per spostare i tronchi. Un lavoro che Moscaltelli aveva fatto centinaia di volte. A metà pomeriggio ha attaccato un albero abbastanza alto - circa 25 metri - e lo ha segato alla base, a circa un metro d’altezza. Il tronco era quasi del tutto tagliato, e l’anziano si è spostato proprio per consentirne la caduta in tutta sicurezza. L’albero però non è caduto secondo la traiettoria prevista ma - forse perché un pezzo di corteccia non era stato segato completamente - ha effettuato una sorta di rimbalzo, rovinando proprio dalla parte in cui l’anziano si era spostato e colpendolo alla testa. Il figlio Stefano ha cercato subito di spostare il padre da sotto la pianta e ha dato l’allarme al 118, che ha inviato sul posto un’automedica dell’ospedale Franchini di Montecchio e l’ambulanza della Croce rossa di Canossa.

I sanitari non hanno potuto far nulla se non constatare il decesso di Cesare Moscatelli. Sul posto sono accorsi anche gli agenti della Polizia locale e i carabinieri, che con la Medicina del Lavoro hanno ascoltato il figlio e ricostruito l’infortunio mortale. Non sarà eseguita alcuna autopsia: la dinamica è tragicamente chiara. La salma è stata restituita alla famiglia, e trasportata alla camera mortuaria del cimitero di Barco. Oggi si terrà il rosario, probabilmente nella chiesa parrocchiale di Bibbiano.