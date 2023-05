Cesi, candidato senza squilli di tromba "Punto all’incontro con le persone"

A Correggio la campagna elettorale è ricca di eventi, anche con la presenza di "big" della politica: Matteo Salvini, Elly Schlein, Maurizio Gasparri e, domani alle 18, il ministro per la famiglia e le disalibità, Alessandra Locatelli, con visita alle realtà sociali del territorio. Ma c’è anche chi evita incontri pubblici ed ospiti, limitandosi ai soli confronti tra candidati sindaci, concentrando sforzi su banchetti e incontri con le persone, in strada e sulle piazze. E’ il caso di Roberto Cesi, ex comandante della locale caserma dei carabinieri, alla guida della lista "Rinascimento Correggio".

"Abbiamo deciso di organizzare una campagna elettorale diversa dal solito – spiega Cesi al Carlino – puntando soprattutto sull’incontro diretto delle persone. Non mi presto certo agli attacchi politici o personali, ma resto pronto a rispondere a ogni eventuale intervento contro di me. La politica si deve fare in strada. E in questo senso, con il mio lavoro nell’Arma, posso dire di aver sempre fatto politica. Delle decine di persone incontrate o ricevute ogni giorno, quando era in servizio a Correggio, gran parte di loro avevano bisogno di aiuto, magari di un consiglio… E ancora oggi c’è molta gente che mi ricorda episodi risolti dopo il mio intervento. Sono davvero grandi soddisfazioni…".

Dunque, una campagna elettorale tutt’altro che "appariscente", quella svolta dalla lista "Rinascimento Correggio". "Ma questo non significa che non ci siamo. Anzi, l’incontro con le persone ci sta dimostrando che ci siamo, che esistiamo, che possiamo essere in grado di fare bene la nostra parte".

Il programma elettorale della lista di Cesi viene illustrato sulle pagine social, spiegando idee e proposte per servizi sociali, ambiente, ma soprattutto sulla sicurezza, tema di cui l’ex maresciallo è ovviamente esperto. E non passa inosservato il caso della "campina abusiva" di via Imbreto, di cui si è parlato molto di recente:

"Su quella vicenda – il Cesi pensiero – credo che sia mancata un’adeguata mediazione da parte del Comune e delle altre istituzioni. Bisognava spiegare preventivamente la situazione ai residenti. Si è persa un’occasione per fare chiarezza ed evitare contrasti".

Antonio Lecci