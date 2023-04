Cesi, la sfida ora è ufficiale: "Per Correggio serve un Rinascimento"

Ha sciolto ogni dubbio, Roberto Cesi, l’ex comandante della caserma dei carabinieri di Correggio (concluso da una vicenda giudiziaria burrascosa da cui è uscito indenne), ora in pensione. L’intenzione di scendere in campo per il voto comunale di metà maggio diventa realtà. Ieri mattina Cesi ha consegnato in municipio il simbolo della lista: "Rinascimento Correggio. Roberto Cesi sindaco". Un gruppo di persone di diverso credo politico, ma staccate dalle realtà di partito. "Abbiamo una squadra composta da persone di grande qualità, rappresentanti di tutte le componenti sociali della comunità locale - dice Cesi -. Possiamo contare sull’appoggio di persone che rappresentano il volontariato, perfino con una donna di 75 anni, il mondo economico e imprenditoriale, i giovani… Abbiamo in lista persone con competenze specifiche. Perché è facile parlare di sanità, scuola, sicurezza pubblica, ma occorre avere esperienze e conoscenze in materia per fare scelte giuste per il territorio". E di fronte alle voci sulla creazione di una possibile "lista civetta" del centrosinistra per togliere voti agli avversari del centrodestra, Cesi replica deciso: "Siamo una lista civica autonoma che è staccata dai partiti".

a.le.