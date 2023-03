Cestari nuovo segretario Lapam La sfida è il rilancio dell’artigianato

Passaggio di testimone alla Lapam Confartigianato di Reggio: da ieri è Stefano Cestari il nuovo responsabile della sede cittadina e della zona di Reggio.

Cestari prende il posto di Roberto Prearo, il quale diventerà segretario a Carpi.

Il cambio tra responsabili coincide con un’analisi dell’ufficio studi della Lapam Confartigianato sulla dinamica delle imprese nel 2022.

Al 31 dicembre 2022 erano 18.620 le imprese attive nel Comune di Reggio, di cui 7.168 artigiane, pari a oltre una su tre (il 38,5%). Rispetto al quarto trimestre 2021, il numero di imprese è aumentato dell’1,4%, a fronte di un aumento medio provinciale dello 0,9%. Analizzando il lungo periodo (20072022), si sono aggiunte complessivamente 158 imprese, pari a un +0,9% (in controtendenza rispetto al -8,2% registrato in provincia).

Prosegue invece a doppia cifra la riduzione del comparto artigiano che nello stesso periodo cala del 10,9% nel Comune di Reggio. Analizzando il territorio per macrosettori di attività, si nota una maggior concentrazione di imprese nelle costruzioni (29,5%), nei servizi alle imprese (23,4%) e nel commercio e autoriparazione (19,4%). Osservando i dati nel lungo periodo (quarto trimestre 2010-2022), la manifattura risulta essere il settore con il calo più marcato, con 238 imprese in meno (-12%), seguito dall’agricoltura (232 imprese in meno, -19,5%) e dal commercio (100 imprese in meno, -2,7%).