Cestisti biancorossi e le auto in sosta negli stalli dei disabili

Reggio Emilia, 26 ottobre 2025 – Saranno dei fenomeni a infilare una palla in un canestro di 45 centimetri di diametro, un po’ meno a parcheggiare l’auto negli stalli giusti. Due giocatori della Pallacanestro Reggiana hanno infatti il brutto vizio di mettere negli stalli riservati ai disabili la loro vettura (ben riconoscibile perché griffata con lo stemma e gli sponsor della società che mette loro a disposizione il veicolo) senza averne ovviamente diritto.

A denunciare il fatto è la cittadina Khadija Lamami che ha documentato tutto con diverse foto, pizzicando le macchine in centro storico. Lei, che invece è in regolare possesso di un permesso ‘azzurro’ per posteggiare negli stalli a causa di alcuni problemi che tre anni fa le hanno causato disabilità, non ne fa tanto una questione – pur importante – di sottrazione di un diritto a lei dovuto, ma una sacrosanta battaglia di principio.

“Trovo intollerabile che proprio chi gode di un corpo sano, chi per mestiere incarna l’idea stessa di forza, di disciplina e di rispetto, si permetta uno sfregio del genere – chiosa Khadija – Chi rappresenta i valori dello sport, una squadra, una comunità di tifosi, una città intera, dovrebbe sapere meglio di chiunque altro cosa significa rispetto: rispetto delle regole, rispetto dell’altro, rispetto dei limiti, propri e altrui. Parcheggiare in uno stallo riservato a persone con disabilità non è una distrazione. È un gesto violento nella sua banalità (la banalità del male...), una piccola prepotenza che racconta un mondo dove chi può camminare liberamente dimentica troppo spesso chi non può farlo. Ed è proprio per questo che fa più male: perché da chi dovrebbe dare l’esempio ci si aspetta responsabilità, non arroganza travestita da leggerezza”.

Che si tratti di diversi episodi prolungati nel tempo, oltre alle segnalazioni che ci ha fornito Khadija – la quale ha pure fatto un post su Instagram taggando la Pallacanestro Reggiana – lo abbiamo potuto documentare noi stessi. Chi scrive, per due sere di fila nei giorni scorsi, ha visto coi propri occhi e fotografato un’auto di un atleta, lasciata in uno degli stalli disabili di via Sessi, dietro a palazzo Busetti ed ex Banca d’Italia. Altro neo: non risultano multe nonostante le segnalazioni alla polizia locale. La domanda sorge spontanea: ci sono pochi controlli o qualche timore reverenziale nei confronti di una società sportiva di Serie A?

E tra l’altro, non è la prima volta. Nell’aprile 2024, Khadija sorprese sempre in centro storico l’auto di un altro cestista e scrisse sul profilo Instagram della Pallacanestro Reggiana. Il club le rispose così: “Abbiamo già provveduto a spostare l’auto. Grazie mille per la segnalazione, è stata una leggerezza di un nostro giocatore che si scusa”.

Replica quasi perfetta se non fosse per l’aggiunta successiva con un ‘alibi’ che stona. “Leggerezza intesa per il fatto che a volte, spiegare come funzionano i cartelli stradali e i parcheggi ai ragazzi americani che non sono mai stati in Europa, non è facile. Non è stato fatto volutamente e non succederà più...”.

Insomma, negli Stati Uniti gli stalli dedicati ai disabili ci sono eccome. Potranno anche essere dipinti in maniera diversa rispetto all’Italia, ma pare davvero difficile fraintendere un simbolo di una persona in carrozzina sui cartelli o sulle strisce...

Fatto sta che il vizietto si è ripetuto quest’anno. La società, riguardo ai recenti episodi, fa sapere che “l’atleta in questione (anche se in realtà sono due viste le auto diverse come si vede in foto sopra, ndr) è già stato redarguito. E gli è stato spiegato il significato dei cartelli, nonché dove parcheggiare. Per gli americani tra permessi, Ztl e regole europee non è facile...”.

Rilanciamo una proposta: ma se la società chiedesse semplicemente solo scusa e invitasse a un allenamento i cestisti in carrozzina per farsi perdonare...?