Cevoli, un’Eneide tutta da ridere. Bergonzoni, il ritmo della parola

Doppio appuntamento a teatro con due attori molto noti. Al teatro di Bagnolo stasera alle 21 va in scena "Figli di Troia" con Paolo Cevoli (nelle foto, a destra) impegnato in un monologo che narra in chiave ironica e contemporanea il mitico viaggio di Enea, paragonandolo ad altri viaggi che hanno segnato la storia dell’umanità: da Colombo a Cappuccetto Rosso. Tra peripezie e momenti profetici, Cevoli riscopre le radici del popolo italiano, come fece Virgilio con l’Eneide, per dare una nobile origine agli antichi romani: meglio essere figli di Troia che… figli di nessuno.

E alle 20,30 al teatro di Correggio è atteso Alessandro Bergonzoni (sopra) con "Arrivano i dunque": l’attore, fulminante, gioca con le parole. Quello di Bergonzoni è un recitare ispirato che sembra uscire da una istintività naive, ma quanta costruzione, quanto talento, quanto provare e riprovare, quanto dissezionare gesti, parole, in cerca di associazioni, per raggiungere gli effetti con cui far danzare il pubblico al suono e al senso delle proprie parole. Ha un gusto impenitente per le parole, che accoppia in modo stravagante, portando il pubblico in direzioni inaspettate.

a.le.