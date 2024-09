Cfp, consegna delle qualifiche

Si è svolta l’altra sera al Centro Le Piscine di Guastalla la consegna delle qualifiche professionali destinate agli studenti qualificati a giugno al Centro formazione professionale Bassa Reggiana di via Allende. Hanno partecipato il presidente del Cfp, Edvin Husovic, la direttrice Stefania Mori, gli insegnanti e tutto lo staff amministrativo, oltre al vicesindaco e assessore alla scuola Chiara Lanzoni. "È stato un momento di festa per celebrare i successi dei nostri ragazzi del Cfp, frutto di impegno, passione e dedizione – ha spiegato la Lanzoni – e abbiamo condiviso tutta la loro soddisfazione nel raggiungimento di questo risultato". Ad accompagnare la consegna delle qualifiche una frase significativa, che è insieme un invito e un augurio: "L’unico modo per fare un grande lavoro è amare ciò che fai. Buona vita!".