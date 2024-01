Cgil critica l’aumento delle rette: "Non si fa cassa sugli anziani"

Scatena malumore l’aumento delle rette alle Rsa dell’Emilia-Romagna a partire dal primo gennaio 2024, regalo del nuovo anno agli anziani che necessitano di assistenza.

L’aggravio è pari all’8,2% per cui la quota permanenza passa da 50 a 54,10 euro al giorno: un aumento di 123 euro al mese, cioé 1.476 euro all’anno.

Critica verso questo aumento, che va a colpire le famiglie più fragili, la coordinatrice della Cgil zona montana, Silvia Dalla Porta: "Se consideriamo le caratteristiche del territorio montano – distanze e viabilità disagiata, condizioni meteorologiche invernali, alta concentrazione di popolazione ultra-sessantacinquenne e ultra-ottantenne, diminuzione dei servizi sul territorio, reddito procapite nell’Unione Montana tra i più bassi della provincia di Reggio – abbiamo il quadro del bisogno che porta la popolazione più fragile ad usufruire, come ultima spiaggia, l’inevitabile passaggio alle case protette".

Si tratta di un aumento che riguarda tutti coloro che, per motivi familiari, hanno la necessità di entrare nelle Rsa, sia gli ospiti che pagano a tariffa piena che quelli che usufruiscono dei posti sostenuti dalla contribuzione dei Fondi regionali, erogati tramite i servizi sociali.

"L’aumento delle rette mette sicuramente in difficoltà la popolazione anziana che paga le rette a libero mercato, - aggiunge Dalla Porta - ma crea difficoltà anche agli ospiti che usufruiscono di posti con contribuzione. Il fondo erogato, tramite i servizi sociali dell’Unione, rischia di non coprire il fabbisogno del territorio, purtroppo sempre in crescita. Come sindacato pensionati Spi Cgil riteniamo sia scorretto ‘fare cassa’ su chi vive di una pensione minima e che ha contribuito per vita lavorativa al pagamento delle tasse".

Il problema è all’attenzione di tutti i sindacati pensionati (Cgil, Cisl, Uil) della Regione Emilia-Romagna e a fine gennaio ci sarà una giornata di mobilitazione unitaria a Bologna in concomitanza con una riunione del Consiglio regionale.

s.b.