Cgil domani in piazza. Atteso pure Landini

Il leader della Cgil Maurizio Landini potrebbe fare tappa nella ‘sua’ Reggio domani in occasione della giornata di mobilitazione del sindacato che lancerà la campagna in vista del referendum sul lavoro e cittadinanza dell’8-9 giugno. Il segretario generale oggi sarà a Milano dove si apriranno i cinque tavoli tematici dedicati ai referendum di giugno. La giornata di domani invece vedrà l’evento arrivare in oltre 120 piazze italiane tra cui le principali Torino, Roma, Napoli e Bari – che si collegheranno con Milano per condividere idee e lanciare le iniziative dai territori e dall’Europa saranno in collegamento anche le piazze di Parigi, Bruxelles e Barcellona – ma anche Reggio dove non è escluso che Landini faccia tappa per prendere parte al presidio.