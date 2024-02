Cgil e Uil in sciopero

Dopo il crollo avvenuto il 16 febbraio scorso nel cantiere per la costruzione di un supermercato Esselunga a Firenze, l’ennesima tragedia insopportabile di morte sul lavoro, di cui ancora, a ore di distanza, non è chiara la dimensione, la Fiom Cgil e la Feneal Uil hanno proclamato uno sciopero di 2 ore a fine turno di lavoro sui temi della salute e sicurezza per domani. Lo sciopero interesserà anche la provincia di Reggio Emilia.

Stamattina le due segreterie di Cgil e Uil spiegheranno i dettagli durante una conferenza stampa in cui saranno presenti i due rispettivi segretari Cristian Sesena e Roberto Rinaldi.