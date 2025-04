Cgil, l’allarme: "Mancano infermieri"

Nuove nuvole nere sul già vessato Franchini: mancano gli infermieri e la riorganizzazione dell’ospedale è stata posticipata dall’ausl all’autunno prossimo oppure… "a quando sarà possibile inserire del personale". Lo denuncia la Fp Cgil, suonando un campanello d’allarme che vale per tutti i nosocomi reggiani extra città. "Oggi è il turno di Montecchio, ma domani ci sarà lo stesso problema a Castelnovo Monti, Guastalla, Correggio - sottolinea Gaetano Merlino, funzionario Fp Cgil - Non è il momento di uscite in solitaria pre-elezioni Rsu da parte di alcuni sindacati, ma è necessario lavorare tutti insieme per costruire un percorso che possa portare degli operatori in tutta la provincia reggiana". L’appello all’unità sindacale è chiaro: lavorare tutti insieme per portare gli operatori sanitari (che evidentemente preferiscono lavorare al S. Maria Nuova) in tutto il territorio. È da una nota diramata di recente dall’Ausl che la Cgil e le altre sigle hanno scoperto del congelamento della riorganizzazione… I problemi che ne derivano sono non pochi, sia per i lavoratori che per i pazienti: si pensi che nell’Aic (reparto Alta intensità di cura), mancano pure gli operatori sanitari tant’è che a turno gli infermieri devono anche occuparsi al mattino di lavare i ricoverati. Nell’autunno 2024 era stato sottoscritto un verbale di confronto tra Ausl, Rsu e organizzazioni sindacali nel quale si prospettava il riordino del Franchini che prevedeva l’incremento di infermieri e la riorganizzazione di alcuni servizi quali Chirurgia, Lungodegenza e Medicina.

A causa però di un danno strutturale all’ospedale (tubature di acque nere perdevano) l’avvio è stato rinviato a fine lavori. "I lavori sono terminati da un mese - rivela la Fc Cgil - e ci si aspettava l’avvio della riorganizzazione. Ad oggi però non è accaduto nulla e l’Ausl ci comunica che fatica a reclutare il personale". Certo, la mancanza di personale sanitario è un problema che affligge tutt’Italia ma in questo caso tocca un ospedale che serve le due sponde della Val d’Enza: 65mila abitanti. "A nulla è servito lo scorrimento delle graduatorie con chiamata ad hoc per Montecchio - conclude la Fp - Per questo è importante coordinarsi".

Francesca Chilloni