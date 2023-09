Cgil, l’ultimo saluto ad Andrea Comi: "Esempio di militanza per tutti noi"

"Una perdita che

lascerà un vuoto difficile da colmare. Un esempio per tutti noi di militanza attiva che ci

dovrà spingere non solo a tenere vivo con gratitudine il suo ricordo, ma soprattutto ad

essere all’altezza della eredità politica e umana che ci ha trasmesso". Con queste parole la Cgil di Reggio ha voluto ricordare Andrea Comi, venuto a mancare ieri all’età di 78 anni.

"Figura storica del sindacato reggiano, in particolare del

sindacato Fiom prima e del Sindacato pensionati Spi poi, a cui ha dedicato una gran

parte della sua esistenza" prosegue il ricordo della Cgil.

Comei, si legge nella nota, ha lavorato per tutta la vita alla Lombardini Motori di Reggio, azienda metalmeccanica all’interno della quale ha esercitato da subito il ruolo di delegato sindacale Fiom.

"La sua grande passione per la politica e per il sindacato lo portarono a far parte, fin dagli anni Settanta, della sezione di fabbrica del Comitato del Pci

reggiano – prosegue –.

Un ruolo che esercitò con grande impegno, orgoglioso di rappresentare sempre i diritti e le lotte della classe operaia".

"Negli anni trascorsi dopo la pensione – riferisce il sindacato – Andrea ha operato in qualità di attivista dello Spi Cgil all’interno della Terza Lega cittadina, di cui è stato anche Segretario. Faceva parte del Direttivo provinciale del Sindacato pensionati Cgil e dell’Assemblea generale Cgil di Reggio Emilia".

"Tutta la Camera del Lavoro – conclude – lo ricorda con immensa stima e affetto".

Andrea Comi lascia la figlia Elisa e gli amatissimi nipotini, Federico e Nicolò.

"A tutti loro – dice Cgil – vanno le condoglianze e il grande abbraccio di tutti noi della Camera del Lavoro di Reggio".

I funerali si svolgeranno domani alle 10, partendo dalla Casa Funeraria della Croce Verde (aperta nei giorni feriali, dalle 8 alle 19) verso il cimitero di Coviolo.