Cgil non arretra di un centimetro: "La vertenza è una questione a sé. Non tolleriamo nessuna pressione"

"La decisione di MaxMara di non dar seguito agli impegni presi con l’amministrazione appare strumentale e davvero incomprensibile". Non usa mezzi termini la Cgil reggiana, che parla per bocca del suo segretario generale Cristian Sesena, nel commentare l’annuncio del gruppo MaxMara di ritirarsi definitivamente dal progetto del Polo della Moda a Reggio. Una mossa che, secondo il sindacato, nulla avrebbe a che fare con la vertenza in corso alla Manifattura San Maurizio e che anzi sembrerebbe celare un’irritazione per un confronto democratico che si è sviluppato in altre sedi istituzionali.

"La vertenza delle lavoratrici di Manifatture San Maurizio non ha nessun legame con il piano urbanistico approvato il 23 giugno scorso – prosegue Sesena – e come Cgil mai abbiamo chiesto di subordinare l’approvazione di quest’ultimo ad una felice soluzione dei problemi delle maestranze interessate dalla agitazione sindacale. Nell’incontro con il sindaco le stesse lavoratrici hanno espresso il loro plauso al voto consigliare, riconoscendo il valore per Reggio di quel piano di recupero".

Nel mirino del sindacato c’è la narrazione secondo cui le critiche ricevute in consiglio comunale avrebbero inquinato un clima altrimenti sereno: "Il posizionamento del gruppo pare improntato ad una lesa maestà ed ad una visione padronale che supera i confini della fabbrica per estendersi alla città tutta – attacca Sesena – e la dice lunga di quanto schemi e logiche del secolo scorso continuino a essere tenuti pervicacemente in vita".

Il sindacato non accetta infattiche venga ’incolpato’ il consiglio comunale per aver sollevato anche il tema della qualità del lavoro. Un punto, questo, che per la Cgil resta prioritario: "Particolarmente gravi appaiono le accuse al sindaco, e a quei consiglieri che avrebbero chiesto in sede di discussione del piano urbanistico, anche una soluzione positiva della vertenza in atto. Il dibattito politico, il rispetto delle opinioni anche diverse, l’agire democratico di una amministrazione pubblica, non devono mai essere soggette a condizionamenti o approvazione di un gruppo industriale, seppur importantissimo come quello rappresentato dalla famiglia Maramotti".

La posizione della Cgil si chiude con una doppia precisazione: "Nel ribadire la nostra genuina volontà di dialogo verso la direzione aziendale, non possiamo però esimerci dal ribadire che non tollereremo in alcun modo, forme di pressione, ritorsione, colpevolizzazione dirette e indirette, verso le lavoratrici e i lavoratori di Manifattura San Maurizio che hanno solo avuto il coraggio di aver denunciato condizioni davvero poco in sintonia con i tempi e gli standard di qualità del lavoro che un colosso industriale come Max Mara dovrebbe prefiggersi di garantire ai suoi addetti".

Posizioni nette, condivise anche da chi quella famosa protesta l’ha vissuta direttamente. "La decisione del gruppo non ci tocca né ci riguarda. Non vogliamo entrare nella politica e tantomeno nel discorso del Polo della Moda". A parlare è una delle lavoratrici di Manifattura di San Maurizio, che il mese scorso ha protestato assieme ad alcune colleghe davanti al Tecnopolo in occasione della presentazione del progetto poi ritirato del ’Polo della Moda’."Noi vogliamo solo risolvere i nostri problemi all’interno, questi sono discorsi dirigenziali che a noi non appartengono", conclude la lavoratrice.

Elia Biavardi