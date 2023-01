Cgil, plebiscito per Cristian Sesena I delegati lo rieleggono col 96%

Il segretario provinciale della Cgil continuerà ad essere Cristian Sesena. La scelta è stata presa dal sindacato al termine del 19esimo congresso provinciale, svoltosi tra martedì e mercoledì al teatro Valli. Il voto è stato pressoché unanime (96%), tanto che su richiesta dello stesso Sesena è stata confermata anche la segreteria confederale uscente composta da Luca Chierici, Davide Mariotti, Elena Strozzi e Marika Todaro. La scelta è stata presa con voto segreto come da protocollo dopo l’elezione degli organismi dirigenti (direttivo e assemblea generale) da parte dei delegati al congresso.

A guidare il voto è stato il segretario regionale della Cgil Massimo Busandri, che nel primo pomeriggio era anche intervenuto sul palco: "Ma avete capito che idea di Paese hanno questi? Il Paese dei furbi, che risparmia sulle pensioni e ripristina i voucher, che ’non disturba chi lavora’, e intendendo il lavoro come mera attività produttiva non gli riconosce nessuna dignità o importanza nella vita umana. Guardate queste elezioni: siamo un esempio vivente di democrazia e chi se non noi oggi dovrebbe lottare per proteggerla? Serve un ampio processo di elaborazione strategica che si concentri su tre aspetti: centralità del lavoro, welfare e grandi transizioni. Per il primo punto bisogna affrontare l’emergenza redditi, siamo l’unico paese nel quale i salari negli ultimi 30 anni non sono aumentati ma diminuiti. Quando ho iniziato a fare questo lavoro io il Fisco gravava si lavoratori e pensionati per il 77%. Già allora era un abominio, oggi siamo all’85%. Ma serve anche autocritica, noi non abbiamo fatto il massimo per difendere i più deboli e il Jobs Act non è colpa di questo governo".

"Il welfare è in crisi – ha aggiunto – e il nostro Paese toglie alla sanità mentre aumenta le spese militari: questa è inciviltà, significa non aver capito le lezioni della pandemia. Di transizioni si parla sempre ma mai di quella generazionale: tra non molto avremo 65enni costretti a lavorare con genitori da curare e figli da mantenere. C’è bisogno di forza lavoro e ci lamentiamo dei migranti: così la macchina rischia davvero di incepparsi".

Tommaso Vezzani