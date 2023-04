"Chance unica ma c’è carenza di personale"

"Il piano nazionale di ripresa e resilienza è complesso, ma è una grande chance da cogliere". Così il sindaco di Reggio, Luca Vecchi commenta, in qualità anche di presidente dell’Anci Emilia-Romagna, in rappresentanza di tutti i primi cittadini della regione, lo stato dell’arte dei progetti finanziati grazie al Pnrr. Al netto anche di alcune difficoltà tecniche e burocratiche nel cominciare i lavori e avviare i cantieri, Vecchi chiosa: "Sul Pnrr i Comuni hanno fatto e stanno facendo il massimo possibile. Lo abbiamo sempre detto che per dare piena attuazione al Pnrr serve avere grande fiducia nei Comuni, ma serve anche il massimo della collaborazione istituzionale da mettere in campo tra tutti i livelli di governo".

E ancora: "Il Pnrr ha criticità che da sempre segnaliamo sulle assunzioni di personale, sulla complessità burocratica e amministrativa, sui tempi oggettivamente stretti. Ma il Pnrr è anche la più grande opportunità di costruzione di futuro che l’Italia ha davanti dal dopo in poi", dice in una nota.

Infine Vecchi conclude indicando la rotta per affrontare le difficoltà, attraverso la collaborazione tra enti: "Come Anci regionale abbiamo lavorato per supportare e sostenere gli enti locali, in particolare i più piccoli Comuni. L’Emilia-Romagna farà la propria parte e grazie al Pnrr accompagnerà un processo di rigenerazione e trasformazione infrastrutturale senza precedenti. Ha ragione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ancora una volta, quando dice che i Comuni faranno la loro parte".