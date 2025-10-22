Charlys, un brasileiro in granata: "Quando farò gol? Spero nel derby"

Tanto sorridente fuori, quanto applicato e determinato dentro al rettangolo verde. Charlys Matheus Lima Pontes, per tutti ‘Charlys’, centrocampista brasiliano classe 2004, con il suo arrivo ha cambiato le dinamiche della mediana granata, fornendo quella fisicità e quel dinamismo che mancavano. L’ambientamento procede alla perfezione e ha già capito (al volo) l’importanza di alcune partite… Charlys, dopo il primo periodo di apprendistato è diventato un titolare inamovibile e la sua intesa con Reinhart è speciale. Sembra giochiate insieme da tempo, eppure sono solo poche settimane…

"Appena sono arrivato ho parlato con lui e c’è già molto sintonia sia in campo che fuori. Ci confrontiamo tantissimo e credo che questa intesa inizi a vedersi anche sul campo. Sono felice, qui a Reggio c’è tutto per fare bene".

Ha giocato un anno al Cosenza, ma ha anche assaggiato la Serie A con la maglia del Verona. Dove stanno le principali differenze tra le due categorie?

"L’esperienza a Cosenza mi ha fatto crescere e dato la possibilità di migliorare. La Serie A è un campionato bellissimo, ma onestamente è superiore un po’ in tutti gli aspetti. Il mio sogno è tornarci, ma vi garantisco che la mia testa e il mio cuore adesso sono tutti per la Reggiana".

C’è un giocatore a cui si ispira?

"Casemiro (ora al Manchester United, ndr) è il mio idolo, lo studio sempre e cerco di imparare da lui".

In cosa deve ancora migliorare?

"Ci sono tante cose, non si smette mai. Direi soprattutto nella circolazione di palla e nelle chiusure in diagonale, ma ci sto lavorando tanto con il mister. Fa parte di un processo di crescita. Piano piano arriverà tutto".

Ha sfiorato il gol già in un paio di occasioni, colpendo anche un palo clamoroso con lo Spezia. Quando arriverà quella gioia in granata?

"Arriverà martedì (sorride, ndr). Mi hanno spiegato che quella col Modena è una partita importantissima e sono quelle che mi piacciono di più. Prima però pensiamo al Monza".

Cosa si aspetta dalla sfida col Monza?

"Andiamo lì per provare a fare punti, non abbiamo paura del Monza come di nessun’altra squadra. Non è perché ci siamo montati la testa, ma solo perché questa è la mentalità che abbiamo e che ci ha trasmesso il mister. Lui parla tanto con noi e ci trasmette passione fiducia".

Come si trova a Reggio, inteso come città?

"Benissimo. Non esco tanto, ma il centro della città è davvero bellissimo e le persone sono tutte molto gentili. I tifosi poi hanno una passione incredibile e allo stadio ci danno tantissima energia che noi proviamo a ricambiare. Al momento non potevo davvero chiedere niente di più. Sono davvero felice, è tutto perfetto qui".