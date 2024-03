Chat pedopornografiche whatsapp. Formalizzate le prime denunce

Sono state formalizzate le prime denunce alla polizia postale di Reggio da parte di diversi genitori allarmati per chat di W hatsapp a sfondo pedopornografico e dove circolano ‘sticker’ proibiti in cui ci sarebbero centinaia di partecipanti, per lo più minorenni e adolescenti anche della nostra città.

Si va dalla chat dal titolo ’Aggiungete membri fino ad arrivare a 1000’, che ha come immagine del profilo dei palloncini, ma il cui contenuto sarebbe a dir poco agghiacciante. Fino al maxi gruppo chiamato “La Nuova Italia“ che come sfondo-simbolo ha una la bandiera tricolore italiana, ma con un’aquila ad ali spiegate su un fascio littorio che ("Fascismo, comunismo e razzismo non si accettano. La bandiera è stata scelta per scopi di intrattenimento. Non contraddire il duce supremo. No bambina coreana sennò siete comunisti", si legge in una descrizione sgrammatica.

Stando ai racconti dei genitori che hanno contattato le forze dell’ordine, infatti, all’interno del gruppo sarebbero poi state

inviate foto a sfondo pedopornografico, anche violento, come in una sorta di adescamento. Con l’invito poi a coinvolgere nella chat altri ragazzini (alcuni di loro hanno soltanto 13 anni) e a mandare loro stessi immagini sessualmente esplicite.

Oltre alle prime denunce sporte dalle famiglie nella giornata di ieri, tra il mattino e il pomeriggio, sono molte le chiamate che si stanno accavallando.

Nel frattempo gli inquirenti stanno cercando di raccogliere informazioni sulle caratteristiche della chat; non si tratterebbe infatti di un caso isolato, né di carattere locale. Piuttosto si tratta di un fenomeno diffuso negli ultimi anni su tutto il territorio nazionale, nel mare magnum del web che nasconde spesso insidie e pericoli.

Anche la procura di Reggio Emilia sta aspettando di ricevere le

querele da parte dei genitori dei ragazzini coinvolti, per poi procedere con gli accertamenti e aprire un’inchiesta ad hoc. Nell’ottobre del 2023 un altro caso-fotocopia era avvenuto a

Fermo, dove era emerso un gruppo WhatsApp che tentava di arruolare mille minorenni per

diffondere contenuti violenti, materiale sadomaso e video pedopornografici, anche autoprodotti.