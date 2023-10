"Che amarezza... Ma noi eravamo pronti"

"Questa vicenda, purtroppo, lascia in bocca molta amarezza".

Alla fine è lei a dover ufficializzare ’di rimbalzo’ l’annullamento del concerto di Kanye West: il prefetto Maria Rita Cocciufa, abituata a ben altre emergenze nell’agrigentino, ha annullato il comitato per l’ordine e la sicurezza previsto per stamattina che avrebbe dovuto definire i dettagli del live di venerdì.

Eccellenza, cosa è successo?

"Nonostante la nostra disponibilità totale, data fin da subito, non avendo documenti da esaminare sono stata costretta a prendere atto dell’impossibilità di fare questo evento".

Che documenti servivano?

"Questi eventi sono sempre accompagnati da piani sanitari, di sicurezza, di viabilità...".

Ma lei che ne pensa di quanto è accaduto?

"Guardi, lascia in bocca molta amarezza perché questa struttura è nata proprio per accogliere certi grandi eventi. E noi eravamo pronti".

Ma Vivoconcerti, l’agenzia italiana a cui si era appoggiato West, le ha detto qualcosa?

"Abbiamo avuto interlocuzioni e abbiamo percepito la loro difficoltà nel rapporto con gli americani. Ma io nel momento in cui non vedo nessun segnale positivo, ne prendo atto. Per me questa è una vicenda chiusa anche senza comunicazioni ufficiali".

Le era mai capitato un tira e molla del genere?

"Vuole la verità? No, non mi era mai capitato. E’ anomalo".

Ma non vi siete fatti indietro.

"Le istituzioni sono al servizio dei cittadini e questi sono eventi che hanno una valenza tale da meritare tutta la nostra attenzione. E’ chiaro che ci sono aspetti organizzativi di difficile comprensione, ma necessari".

C’è chi ora chiede che in occasione di questi eventi, sui biglietti ci sia un obolo per sostenere le spese delle forze dell’ordine. Il gioco vale la candela?

"Una cosa del genere richiederebbe una modifica normativa, su cui io non posso entrare. Ma più in generale, è come quando si svolgono le partite di calcio di serie A e B. Non è che le squadre debbano pagare i dispositivi di sicurezza. E’ nostro dovere mettere a disposizione le competenze necessarie".

Saverio Migliari