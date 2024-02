Che avventura a Tali e Quali show. La Piaf di Cicero vale l’argento

L’avventura è finita sabato sera tra grandissime soddisfazioni e standing ovation. Nel talent di Raiuno “Tali e quali“, dove I concorrenti si sfidano per la loro straordinaria somiglianza vocale e fisica con le star che li hanno ispirati, la reggiana Clelia Cicero ha ottenuto un meritatissimo secondo posto. Un duello all’ultima nota, tra l’artista di Reggio che ha portato in scena il suo personale omaggio di Edith Piaf e la siciliana Francesca La Colla che ha trionfato nei panni della cantante inglese Adele. Un’esperienza bellissima, da incorniciare, quella vissuta da Clelia Cicero, originaria di Parma ma trasferitasi da tempo a Reggio. Aveva vinto la prima puntata del talent condotto da Carlo Conti, strabiliando pubblico e giurati (Goggi, Panariello, Malgioglio e De Lucia). Sabato sera ha bissato il suo successo, sfiorando la vittoria.

Da anni porta per il mondo il suo progetto “Premiere etude sur Piaf”, ottenendo consensi dalla Francia all’Argentina.

"Sono felicissima di questa esperienza – ha dichiarato – Non ho mai cercato di imitare la Piaf ma di renderle omaggio a modo mio. Per me, rappresenta un mito, un modello artistico e umano".

Dopo i trionfi a mamma Rai, per Clelia è tempo di progetti. Sta preparando uno spettacolo di pop-elettronico con la sua band I Lati Oscuri e continuerà a calcare i palcoscenici internazionali con le sue performance legate alla Piaf. Sognando un concerto al Teatro Valli e alla Cavallerizza.